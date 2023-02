"Letzte Generation" Klima-Aktivisten mit Aktionen an drei Wiener Verkehrsrouten

Aktivisten kletterten auf Überkopfwegweiser Foto: APA/LETZTE GENERATION ÖSTERREICH

D ie Klima-Aktivistengruppe "Letzte Generation" hat ihre angekündigte zweite Protestwoche in Folge Montagfrüh auf drei Wiener Verkehrsrouten gestartet. Gegen 8.00 Uhr wurden am Praterstern und am Döblinger Gürtel jeweils Straßen blockiert. Außerdem kletterten Mitglieder auf der Wiener Südosttangente (A23) im Bereich Praterbrücke auf einen Überkopfwegweiser und entrollten ein Banner. Dort konnte der Verkehr aber weiter fließen, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass zur APA.