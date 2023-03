Klimawandel "Letzte Generation" mit weiteren Protesten in Wien und Graz

Lesezeit: 4 Min AN APA / NÖN.at

Morgendliche Verkehrsbehinderungen im Zentrum von Wien Foto: APA/LETZTE GENERATION ÖSTERREICH

D ie Klimaschutz-Gruppe "Letzte Generation" hat ihre Proteste in Wien und Graz wieder aufgenommen: In der Bundeshauptstadt wurde am Montag der Verkehr auf der Rechten Wienzeile und am Schwarzenbergplatz von der "Letzten Generation" unterbrochen. In Graz wurde die Glacisstraße in beide Richtungen gesperrt, unterstützt von solidarischen Wissenschafterinnen und Wissenschaftern.