Letzter Anlauf Geplante Reform der Arbeitslosenversicherung gescheitert

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Reform laut Kocher an Zuverdienstgrenzen gescheitert Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

D ie Verhandlungen über die lange geplante Reform der Arbeitslosenversicherung haben auch im letzten Anlauf keinen Konsens zwischen den Regierungspartnern gebracht. Damit wird es in der laufenden Legislaturperiode keine große Novelle für den Arbeitsmarkt geben, berichtete Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Freitag vor Journalisten in Wien. Gescheitert sei es insbesondere an der Anpassung der Zuverdienstgrenzen sowie der konkreten Ausgestaltung des Arbeitslosengeldes.