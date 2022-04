LH Wallner im Landtag zum Rücktritt aufgefordert

Werbung

Bitschi sprach als erster Redner in Hinblick auf den einberufenen Sonderlandtags von einem "historischen Moment". Die bekannt gewordenen "Machenschaften" wolle man im Land nicht haben, "die haben bei uns nichts verloren". Es handle sich um einen "Parteifinanzierungsskandal", an dessen Spitze natürlich der Landeshauptmann stehe. In weiterer Folge zeichnete er die Entwicklung der vergangenen Wochen nach. Im Rahmen einer Steuerprüfung des ÖVP-Wirtschaftsbunds sei bekannt geworden, dass Unternehmer unter Druck gesetzt worden seien, in der Wirtschaftsbund-Zeitung "Vorarlberger Wirtschaft" zu inserieren, "das ist eine Riesensauerei".

Landeshauptmann Wallner habe stets davon gesprochen, dass seit 2015 900.000 Euro vom Wirtschaftsbund an die Landes-ÖVP geflossen sein. Das Finanzamt hingegen beziffere den Finanzfluss mit 1,5 Mio. Euro. "Wenn sich das bewahrheitet, hat der Landeshauptmann wochenlang die Unwahrheit erzählt", betonte Bitschi. Wallner sei über alles informiert gewesen und offenbar auch involviert. Damit sprach Bitschi eine eidesstattliche Erklärung eines Unternehmers an, bei dem Wallner um Inserate geworben und Entgegenkommen signalisiert habe. "Wenn sich das bestätigt, handelt es sich um Korruption", stellte der FPÖ-Politiker fest. Jeder einzelne der aufgezählten Punkte sei den Rücktritt wert. Bitschi erklärte auch ein weiteres Mal, dass die Oppositionsparteien in der Sitzung einen Misstrauensantrag gegen Wallner einbringen werden. Abgestimmt wird über diesen aber frühestens im Mai.

Zu Beginn der Landtagssitzung hatte Landtagspräsident Harald Sonderegger (ÖVP) klargestellt, dass es sich bei der Sitzung am Montag nicht um den ersten Sonderlandtag in Vorarlbergs Geschichte handle. Im Herbst 1997 habe sich das Landesparlament in einer Sondersitzung mit der Autobahnraststätte Hohenems auseinandergesetzt.