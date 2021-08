Explosion in Beirut jährt sich zum ersten Mal .

Am ersten Jahrestag der verheerenden Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut haben die Angehörigen am Hafen der Opfer gedacht. "Es ist ein trauriger Tag für alle Libanesen - obwohl wir diese massive Explosion überlebten, sind wir innerlich tot", sagte Rita Hassan, deren Zuhause bei der Katastrophe zerstört wurde. Bei der Explosion am 4. August 2020 waren mehr als 190 Menschen getötet und rund 6.000 verletzt worden. Bis heute sind die genauen Ursachen nicht geklärt.