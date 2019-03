Neue Staffel im Sommer, Zukunft offen .

Nach dem Ableben von TV-Journalistin Elizabeth T. Spira will der ORF die neue Staffel von "Liebesg'schichten und Heiratssachen" im Sinne ihrer Schöpferin fertigstellen. Das werde "mit vereinten Kräften" geschehen, so ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner am Montag in einer Aussendung. Die neuen Episoden sollen ab Juli gesendet werden. Offen ist aber die weitere Zukunft des Formats.