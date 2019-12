Grasser-Prozess: Zeuge über Mandarin-Konto .

Am 128. Tag im Grasser-Prozess ist heute als erster Zeuge ein Banker der Raiffeisenbank Liechtenstein geladen. Es geht um das Konto der Mandarin Group bei der Raiffeisenbank Liechtenstein, auf das im Dezember 2007 500.000 Euro vom Liechtenstein-Konto "400.815" überwiesen wurden - was laut dem Zeugen gar nicht stattfinden hätte dürfen. "Da sind sämtliche Sicherheitsnetze gerissen", so der Zeuge.