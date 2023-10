Fußball Lienhart-Tor bei Freiburg-Sieg - Darmstadt gewinnt erstmals

Philipp Lienhart hatte den richtigen Lufstand Foto: APA/dpa

Werbung

D er FC Augsburg bleibt ein Lieblingsgegner von Philipp Lienhart. Wie in der Vorsaison traf der ÖFB-Teamverteidiger im Dienste des SC Freiburg gegen die Augsburger per Kopf. Beim 2:0 am Sonntag tauchten die drei Spiele sieglosen Freiburger aus ihrem kleinen Tief, Lienhart setzte den Schlusspunkt (56.). Vincenzo Grifo hatte zuvor per Elfmeter das 1:0 erzielt (5.). Der SV Darmstadt schaffte ebenfalls einen Befreiungsschlag. Das 4:2 gegen Werder Bremen war der erste Saisonsieg.