Der französische Fußball-Meister gewann in der achten Ligue-1-Runde auswärts gegen Racing Straßburg 2:1 und sprang dadurch zumindest vorerst auf Rang acht. Doppeltorschütze war Jonathan David (23., 57./Elfmeter). Lille gastiert am Mittwoch in Wals-Siezenheim.

Wenig später setzte sich Paris Saint-Germain vor eigenem Publikum gegen Montpellier 2:0 durch. In Abwesenheit des verletzten Lionel Messi erzielten Idrissa Gueye (14.) und Julian Draxler (88.) die Tore für den Hauptstadt-Club, der nun bei acht Siegen aus acht Liga-Partien hält.