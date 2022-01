Hörl in Bischofshofen Weltcup-Dritter

Der Salzburger wurde in seiner engeren Heimat Dritter, mit 137,5 Metern nach 131,5 verbesserte er sich im Finale vom sechsten Platz. Sechs Punkte fehlten Hörl auf den Sieger Marius Lindvik (NOR), der bei 133,5 und 139 m landete. Halbzeit-Spitzenreiter Philipp Aschenwald wurde Fünfter, und Daniel Huber, zwei Tage zuvor Tournee-Tagessieger, landete an der sechsten Stelle.

Alle sieben Österreicher platzierten sich unter den besten 17. Diesen Rang nahm Weltmeister Stefan Kraft ein, der nun nach Meinung der Trainer eine Wettkampfpause einlegen soll, um seine Olympiaform zu finden. Am Sonntag (16.00 Uhr/live ORF 1) folgt im Pongau ein Teambewerb.