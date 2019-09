17-Jähriger wegen Mordes auf Spielplatz vor Gericht .

Ein inzwischen 17-jähriger Afghane muss sich ab Freitag im Landesgericht Linz wegen Mordes verantworten. Er soll Ende September 2018 auf einem Spielplatz in Linz einen Landsmann erstochen haben. Er habe laut Staatsanwalt ein Keramikmesser in den Brustkorb des 19-Jährigen gerammt, dabei traf er die Hauptschlagader, worauf das Opfer an inneren Blutungen starb. Das Motiv ist bisher unklar.