41 von 55 Landtagsstimmen für Stelzer als oberösterreichischer LH

Thomas Stelzer (ÖVP) hat am Samstag in der konstituierenden Sitzung des oö. Landtags in einer geheimen Wahl zum Landeshauptmann 41 von 55 gültigen Abgeordnetenstimmen erhalten. Aus Protest gegen die Neuauflage von Schwarz-Blau sowie die Beschneidung ihres Ressorts um das Kernthema Soziales wählte ihn die SPÖ geschlossen nicht. Die Grünen und NEOS hatten ihr Zustimmung signalisiert, so dürfte auch die impfkritische MFG Stelzer die Stimme nicht gegeben haben.

APA / NÖN.at Aktualisiert am 23. Oktober 2021 | 11:40