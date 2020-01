56-Jähriger wegen Mordversuchs an Ehefrau vor Gericht .

Ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt hat sich am Dienstag wegen versuchten Mordes an seiner Ehefrau vor einem Geschworenensenat am Landesgericht Linz verantworten müssen. Laut Anklage soll er am 2. Juli 2019 in Wartberg ob der Aist (Bezirk Freistadt) mehrmals auf seine Frau eingeschlagen, sie gewürgt und mit einem Brotmesser bedroht haben. Der Angeklagte bestritt die Tötungsabsicht.