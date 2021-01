80-Jährige bei Wohnungsbrand ums Leben gekommen .

Eine 80-jährige Frau ist am Mittwoch bei einem Brand in ihrer Wohnung in Linz ums Leben gekommen. Die Polizei war gegen 9.40 Uhr zu dem Brand gerufen worden. Als sie dort eintrafen wartete die 77-jährige Schwester der Inhaberin auf sie, mit deren Schlüssel die Polizisten in die Wohnung gelangten. Dort fanden sie die 80-Jährige auf dem Boden liegend und brachten sie ins Freie, wo sie von der Feuerwehr übernommen wurde. Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg.