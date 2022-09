Linz Auftritte von Laurie Anderson bei Ars Electronica bejubelt

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Laurie Anderson begeisterte bei der Ars Electronica Foto: APA / Ars Electronica

M it zwei Auftritten der legendären amerikanischen Performance-Künstlerin und Musikerin Laurie Anderson ist am Wochenende die Ars Electronica 2022 in Linz ins Finale gegangen. Die 75-Jährige hatte dafür ihre "Songs for Amelia Earhart" aus dem Jahr 2000 mitgebracht. Das Publikum im Hof des Schlosses Auhof der Johannes Kepler Uni bejubelte die Künstlerin.