Giorgi erste Finalistin beim Upper Austria Ladies .

Camila Giorgi ist die erste Finalistin des mit 250.000 Dollar dotierten Upper Austria Ladies in Linz. Die 26-jährige Italienerin bezwang am Samstag die Belgierin Alison van Uytvanck nach 104 Minuten mit 6:3,6:4. Sie steht damit zum zweiten Mal nach 2014 im Endspiel des einzigen WTA-Turniers in Österreich. In diesem trifft sie auf Andrea Petkovic (GER) oder die Russin Jekaterina Alexandrowa.