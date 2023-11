Verkehrsunfall Geisterfahrer könnte schweren Unfall auf A1 ausgelöst haben

Zeugen gesucht Foto: APA/THEMENBILD

B ei einem Auffahrunfall in der Nacht auf Samstag auf der Westautobahn (A1) bei Pucking (Bezirk Linz-Land) sind drei Männer verletzt worden. Ein 26-jähriger Ungar erlag seinen Verletzungen am Vormittag im Krankenhaus. Eine Obduktion wurde angeordnet. Ob eine Geisterfahrermeldung in Zusammenhang mit dem Unfall steht, wurde noch ermittelt. Die Exekutive sucht Zeugen, die Fahrzeuge wurden sichergestellt und ein Sachverständiger bestellt, berichtete die oö. Polizei am Samstag.