Linz-Land Vierjährige bei Sturz aus Fenster in OÖ schwer verletzt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Der Notarzthubschrauber brachte das Mädchen ins Kepler Uniklinikum Foto: APA/Archiv

E in vierjähriges Mädchen ist am Sonntagabend aus dem Fenster eines Hauses in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) gestürzt. Die Eltern hielten sich in anderen Räumen auf, als das Mädchen auf das Fensterbrett kletterte. Die Eltern und Nachbarn leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettung, berichtete die Polizei. Mit dem Notarzthubschrauber wurde das Kind mit schweren Verletzungen ins Kepler Uniklinikum eingeliefert.