Mutmaßlicher Drogenboss kommt vor Gericht

Der Hauptangeklagte, der schon in Österreich wegen Drogenhandels vor Gericht gestanden ist, war im April 2021 am Flughafen in Mailand festgenommen worden. Der Österreicher mit dominikanischen Wurzeln soll Kokainlieferungen mit Familienangehörigen in der Dominikanischen Republik organisiert haben. Dort wurde das Suchtgift gepresst und in Gegenständen des täglichen Gebrauchs versteckt. Lieferungen gingen auch nach Spanien, Italien und in die USA.