Räuber in Damenkleid überfiel Bank .

Ein bewaffneter Räuber in Damenkleid und Kopftuch hat am Mittwoch um 8.45 Uhr eine Bank in der Linzer Innenstadt überfallen. Er bedrohte die vier Bankangestellten mit seiner Pistole, einen 25-jährigen Mitarbeiter zwang er, die Kassenlade zu öffnen. Der Täter stopfte das Bargeld in seine Umhängetasche und flüchtete auf einem grauen Tretscooter in Richtung Donaulände, berichtete die Polizei.