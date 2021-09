Urfahraner Herbstmarkt wird Corona-bedingt abgesagt .

Die Stadt Linz sagt den Urfahraner Herbstmarkt ab. Der Jahrmarkt, sei mit den neuen Corona-Regeln "wohl nicht mehr genehmigungsfähig", räumten Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ), Vizebürgermeister Bernhard Baier (ÖVP) und Magistratsdirektorin Ulrike Huemer in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Montag ein. Auf dem Jahrmarkt sind normalerweise bis zu 12.000 Besucher ohne fixe Sitzplatzordnung zu erwarten, vieles findet auch indoor in Zelten statt.