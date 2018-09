Verweste weibliche Leiche in Wohnung gefunden .

Einsatzkräfte haben eine verweste weibliche Leiche am Dienstagvormittag in einer Wohnung in Linz entdeckt. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich bestätigte einen entsprechenden Online-Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten". Die Frau dürfte bereits vor Monaten gestorben sein. Hinweis auf Fremdverschulden gibt es laut Polizei vorerst nicht.