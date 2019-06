Acht Kinder nach Notbremsung verletzt .

Ein Bus mit 22 Volksschülern an Bord hat am Freitag in Linz so stark abbremsen müssen, dass acht Kinder verletzt wurden. Sie wurden ins Spital gebracht, berichtete die Polizei. Grund für das abrupte Bremsmanöver war offenbar ein unbekannter Lenker, der den Bus geschnitten haben soll.