Fußball Liverpool erobert gegen Manchester City englischen Supercup

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Torschützen unter sich: Trent Alexander-Arnold (l.) und Mohamed Salah Foto: APA/AFP

L iverpool hat sich die erste Möglichkeit auf einen Titel in der neuen Fußball-Saison nicht entgehen lassen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp holte sich am Samstag in Leicester durch einen 3:1-(1:0)-Erfolg gegen Meister Manchester City den FA Community Shield, also den englischen Supercup zwischen Premier-League-Sieger und FA-Cup-Gewinner. Für Liverpool war es der erste Supercup-Sieg seit 2006.