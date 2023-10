Fußball Liverpool gewinnt Derby gegen Everton mit 2:0

Salah traf vom Punkt Foto: APA/AFP

L iverpool hat zum Auftakt der 9. Runde der englischen Fußball-Premier-League das Merseyside-Derby für sich entschieden. Die Elf von Trainer Jürgen Klopp bezwang am Samstag Everton mit 2:0 (0:0) und kletterte zumindest für wenige Stunden an die Tabellenspitze. Die drei Punkte gegen den Lokalrivalen sicherte Mohamed Salah per Doppelpack. Zunächst verwandelte der Ägypter einen Handelfmeter (75.), bevor er noch in der Nachspielzeit aus einem Konter nachlegte (97.).