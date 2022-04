Fußball Liverpool legt mit 4:0 gegen ManUnited im Titelrennen vor

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Der Portugiese trauert mit seiner Familie Foto: APA/AFP

M it einer Gala gegen den Erzrivalen hat Liverpool im englischen Titelrennen vorgelegt. Die "Reds" fertigten Manchester United an der Anfield Road am Dienstag mit 4:0 (2:0) ab und setzten sich vorerst zwei Zähler vor Manchester City an die Tabellenspitze der Fußball-Premier-League. Der Titelkonkurrent empfängt am Mittwoch Brighton & Hove Albion. United liegt 22 Punkte dahinter und gleichauf mit Arsenal auf Rang sechs.