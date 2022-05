Fußball Liverpool stolpert im Titelrennen: Nur 1:1 gegen Tottenham

I m Meisterrennen der englischen Fußball-Premier-League hat sich Liverpool am Samstag daheim gegen Tottenham mit einem 1:1 (0:0) begnügen müssen. Immerhin sicherte Luis Diaz (74.) dem Champions-League-Finalisten noch einen Punkt, nachdem Tottenham durch Son Heung-min (56.) in Führung gegangen war. Alles spricht nun für Manchester City, das sich mit einem Heimsieg am Sonntag gegen Newcastle einen Drei-Punkte-Vorsprung für die letzten drei Runden herausspielen kann.