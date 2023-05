Politischer 1. Mai: Tag der Arbeit im Zeichen des „SPÖ-Wahlkampfs“

Die traditionellen Mai-Feiern markieren, wie erwartet, zugleich den Höhepunkt des parteiinternen Wahlkampfs, der jetzt endgültig seinen Höhepunkt erreicht hat: Beim Mai-Aufmarsch in Wien hatte Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner ihren großen Auftritt, Herausforderer Andreas Babler ist in Niederösterreich unterwegs, und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil absolvierte am Wochenende ebenfalls wieder ein Marathon-Programm – zwischen Salzburg und dem Burgenland.

Die Hauptveranstaltung der Landes-SPÖ zum 1. Mai findet heute ab 14 Uhr in Kobersdorf statt: Neben Doskozil wird auch das Regierungsteam erwartet, hunderte Funktionärinnen und Funktionäre sind dabei. Hier gibt’s ab circa 14.20 Uhr den Livestream!

Auch ÖVP und Grüne stellen Forderungen

Thematisch setzt Doskozil vor allem auf den Mindestlohn: Man werde sich am flächendeckenden Nettolohn von 2.000 Euro messen lassen, machte der Landeschef eine weitere Ansage in Richtung Bundespolitik. Themen wie leistbares Wohnen und der bekannte Kampf gegen die „Zwei-Klassen-Medizin“ sind ebenfalls zentral.

In Richtung Landespolitik adressierte wiederum ÖVP-Chef Christian Sagartz seine Ansagen: Er lobt die „Entlastungswelle“ seitens des Bundes und fordert eine „ehrliche Entlastung“ im Burgenland. Kritik gibt es dabei an „neuen Landes-Steuern“ wie der Bauland-Abgabe. Inflation und Arbeitsmarkt waren am Wochenende zugleich Themen des ÖAAB-Landestages in Deutschkreutz, wo Sagartz mit 100 Prozent der Stimmen als Landesobmann wiedergewählt wurde.

Grünen-Klubobfrau Regina Petrik fordert zum 1. Mai einen „barrierefreien Zugang zum Arbeitsmarkt“. Im Sinne der beruflichen Teilhabe und Inklusion brauche es unter anderem mehr Lehrstellen für Menschen mit Behinderung. Die Inklusion bringe auch für Unternehmen einen Mehrwert, sagt Petrik.