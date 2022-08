Rudern Lobnig und Schöberl bei Ruder-EM in München in A-Finali

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Magdalena Lobnig steht im EM-Finale Foto: APA/dpa

M agdalena Lobnig sowie Julian Schöberl haben bei der Ruder-EM im Rahmen der European Championships in München den Einzug ins A-Finale geschafft. Die Olympiadritte aus Kärnten wurde am Samstag in ihrem Einer-Semifinallauf in 8:10,36 Min. Zweite hinter Virginia Diaz Rivas, die Spanierin war rund vier Sekunden schneller. Julian Schöberl kam im nicht-olympischen Leichtgewichts-Einer als Dritter in seinem Semifinale ins Ziel und rudert wie Lobnig am Sonntag um Medaillen.