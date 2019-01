Wildschweine auf Autobahn: Eine Tote in Italien .

Wildschweine auf einer norditalienischen Autobahn haben Donnerstagfrüh einen Unfall mit einer Toten und zehn Verletzten ausgelöst. Die Karambolage ereignete sich auf der A1 nahe der Stadt Lodi in der Lombardei. An dem Unfall waren drei Autos beteiligt. Bei der Toten handelt es sich um eine 28-jährige Polin. Unter den Verletzten, von denen sich zwei in Lebensgefahr befanden, waren drei Kinder.