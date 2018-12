Drohnensichtungen: Flughafen wieder dicht .

Nach erneuten Drohnensichtungen am Flughafen London-Gatwick sind alle Starts und Landungen an Europas siebtgrößtem Airport wieder ausgesetzt worden. Erst um 3.01 Uhr Ortszeit war der Flugbetrieb nach rund sechsstündiger Sperrung wieder aufgenommen worden, doch die Entwarnung auf der Twitter-Seite des Flughafens wurde am Donnerstagmorgen schnell wieder gelöscht.