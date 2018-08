Grund dafür war Trunkenheit am Steuer, wie Scotland Yard mitteilte. Lloris ist laut Polizeiangaben bei einer Routinekontrolle um 2.20 Uhr früh am Gloucester Place in London in alkoholisiertem Zustand erwischt worden.

Mittlerweile befindet sich der 31-Jährige gegen Kaution wieder auf freiem Fuß. Lloris muss sich aber wegen dieses Verstoßes am 11. September vor Gericht verantworten. Tottenham gastiert am Montagabend (21.00 Uhr MESZ) beim Rekordmeister Manchester United.