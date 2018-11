Magnus Carlsen bleibt Schach-Weltmeister .

Der Norweger Magnus Carlsen hat seinen Weltmeister-Titel im Schach erfolgreich verteidigt. Der 27-Jährige bezwang seinen Herausforderer Fabiano Caruana (USA) am Mittwoch in London im Schnellschach mit 3:0 Punkten deutlich. Das Tiebreak war notwendig geworden, weil die aktuell besten zwei Schachspieler in den zuvor zwölf Runden mit klassischer Bedenkzeit jeweils remis gespielt hatten.