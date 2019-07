Ungeborenes von erstochener Frau starb in Klinik .

Ein Baby, das Rettungskräfte aus dem Bauch einer erstochenen Frau in London geholt hatten, ist am frühen Mittwoch gestorben. Die 26 Jahre alte Mutter war in der Nacht auf vergangenen Samstag in einem Haus im Süden der britischen Hauptstadt getötet worden. Sie war im achten Monat schwanger. Der kleine Bub namens Riley kämpfte seit der Bluttat in einem Krankenhaus um sein Leben.