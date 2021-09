Vor Urteilsverkündung im Mordfall Sarah Everard .

Der juristische Abschluss des Falls um den Mord an der Londonerin Sarah Everard steht unmittelbar bevor. Richter Adrian Fulford will am frühen Donnerstagnachmittag in London das Urteil gegen den geständigen Angeklagten verkünden. Dem 48-jährigen Polizisten droht ein Leben hinter Gittern. Die Umstände der Tat, die das Land in Atem gehalten hatte, rechtfertigten eine lebenslange Haft ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung, sagte Staatsanwalt Tom Little am Mittwoch.