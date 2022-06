In letzter Minute London will an Abschiebeflügen nach Ruanda festhalten

Flieger nach Ruanda bleibt vorerst am Boden Foto: APA/dpa/Reuters

G roßbritannien hält an den geplanten Abschiebeflügen nach Ruanda auch nach einem vorläufigen Stopp durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte fest. Die britische Regierung werde mit Sicherheit gegen das Urteil der Richter vorgehen, sagte Arbeitsministerin Therese Coffey am Mittwoch zu Sky News. Auch Ruanda will an dem umstrittenen Plan festhalten.