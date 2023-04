NBA Los Angeles Lakers im NBA-Play-off wieder voran

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Auch mit vereinten Kräften schwer in Griff zu bekommen: Anthony Davis Foto: APA/Reuters/dpa

D ie Los Angeles Lakers sind in ihrer Play-off-Auftaktserie der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA wieder in Führung gegangen. Die Kalifornier besiegten die Memphis Grizzlies am Samstag zu Hause mit 111:101 und stellten in der "best of seven"-Serie auf 2:1. Die Lakers wurden von Anthony Davis, der 31 Punkte und 17 Rebounds markierte, und LeBron James mit 25 Zählern angeführt. 45 Punkte und 13 Assists ihres Topmannes Ja Morant waren für die Grizzlies zu wenig.