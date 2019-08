Doppeljackpot: Es warten 2,3 Millionen Euro .

Verblüffende Parallelen hat es bei den beiden vergangenen Runden im Lotto "6 aus 45" gegeben: So wurden am Sonntag mit 13, 22 und 41 gleich drei Zahlen vom Mittwoch gezogen, was zu identen Ergebnissen bei der Gewinnermittlung führte: Es gab keinen Sechser und nur einen Fünfer mit Zusatzzahl. Beim Sechser geht es am Mittwoch um einen Doppeljackpot, der mit rund 2,3 Millionen Euro gefüllt ist.