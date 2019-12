Bei der Ziehung am Christtag hatte niemand die sechs richtigen Zahlen 6, 27, 32, 33, 38 und 40. Es ist der elfte Dreifachjackpot im Jahr 2019, so die Österreichischen Lotterien am Stephanitag.

Von den bisherigen endeten vier mit einem Solo-Sechser, zweimal gab es zwei Sechser, und vier entwickelten sich zum Vierfachjackpot weiter. Einen Sologewinn gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl. Ein win2day-User erhält rund 133.400 Euro, sowie für einen systembedingten zusätzlichen Fünfer und fünf Vierer mit Zusatzzahl nochmals knapp 2.500 Euro extra. Bei "LottoPlus" gab es am Mittwoch keinen Sechser. Beim Joker knackte ein Oberösterreicher im Alleingang und erhält mehr als 462.000 Euro.