Mit zwei Sechsern wurde die mathematische Wahrscheinlichkeit wieder einmal überrumpelt und der Ergebnistrend bei Fünffachjackpots fortgesetzt, bilanzierten die Lotterien: So wie zehn der bisherigen 21 "Fünffachen", so endete auch die 22. Auflage - mit mehreren Sechsern. Rund 6,7 Millionen Tipps waren abgegeben worden, damit wäre ein Solo-Sechser am wahrscheinlichsten gewesen.

Vier Spielteilnehmer erhalten für ihren Fünfer mit Zusatzzahl jeweils knapp 54.000 Euro. Beim Joker gewannen drei Spieler jeweils rund 98.000 Euro.