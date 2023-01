Trainingsunfall Lucas Auer erlitt nach schwerem Unfall Wirbelbrüche

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Auer muss nach Lendenwirbelbruch operiert werden Foto: APA/DTM

Ö sterreichs Auto-Rennfahrer Lucas Auer hat nach seinem schweren Unfall im Training für das 24-Stunden-Rennen von Daytona mehrere Wirbelbrüche erlitten. Der 28-jährige Tiroler soll nach APA-Informationen noch in Florida operiert werden. Auer hatte in der GTD-Klasse am Donnerstag die Pole Position erreicht, als er ausgangs der ersten Kurve die Kontrolle über seinen Mercedes-AMG GT3 verlor und frontal in eine Betonmauer krachte.