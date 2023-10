Personalia Ludwig verteidigt Abschied aus SPÖ-Bundesgremien

Ludwig verweist auf Wiener SP-Team für Bundesgremien Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

D er Wiener Bürgermeister und Landesparteichef Michael Ludwig (SPÖ) hat am Dienstag seine Entscheidung, aus den Bundesparteigremien auszuscheiden, verteidigt. "Ich bin Teil eines Teams - und ich darf sagen eines sehr guten Teams" versicherte der Landesparteichef am Rande einer Pressekonferenz. Und man habe auch ein breit aufgestelltes Team für die Bundesgremien nominiert. Um einen Rückzug handle es sich also nicht.