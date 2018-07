Bluttat in Bus: Acht Verletzte, Täter festgenommen .

Bei einer Bluttat in einem Linienbus sind am Freitag in der deutschen Stadt Lübeck acht Menschen verletzt worden. Laut Polizei erlitten drei von ihnen mittelschwere und fünf weitere leichte Verletzungen. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt. Der Täter sei von Fahrgästen überwältigt worden und befinde sich in Polizeigewahrsam, sagte eine Sprecherin der Lübecker Staatsanwaltschaft.