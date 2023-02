Ukraine-Krieg Luftalarm vor Beginn des EU-Gipfels in Kiew

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Von der Leyen ist bereits seit Donnerstag in Kiew Foto: APA/dpa/Reuters

W ährend ein EU-Gipfel in Kiew beginnen sollte, ist am Freitag in der Früh in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst worden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel wollten in Kiew mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zusammenkommen. Thema soll neben der Unterstützung im Krieg gegen Russland der Wunsch des Landes nach baldiger Aufnahme in die Europäische Union sein.