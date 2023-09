Luftverschmutzung "Lufthunderter" in OÖ bleibt zum Gesundheitsschutz

Stefan Kaineder sieht keinen Grund für Aufhebung Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

D er flexibel verhängte "Lufthunderter" auf der Westautobahn (A1) zwischen Linz und Enns auf einer Länge von 13 Kilometern bleibt. Das kündigte der zuständige oberösterreichische Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) in einer Pressekonferenz am Freitag in Linz an. Die Maßnahme sei für den Gesundheitsschutz der Anrainer notwendig, argumentierte er unter Berufung auf eine aktuelle Evaluierung.