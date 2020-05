"Es gibt in verschiedenen Regierungen, ob Land oder Bund, immer wieder Menschen, die die Ziele, die vorgegeben sind, so nicht erreichen. So ein Rückzug, wie ihn Ulrike Lunacek heute vollzogen hat, der ist eigentlich einzigartig", so Petrik.

Lunacek habe "eine ganz große, breite, auch internationale Expertise" im politischen Geschäft mitgebracht. "Dann war der Plan, dass sie sich in den ersten Monaten hier gut einarbeiten kann in diesen neuen, inhaltlichen Bereich. Und ich glaube, das wäre gut gegangen. Nur kam eben jetzt Corona dazwischen."

Im Amt habe sie sehr schnell eine umfangreiche Krisenmanagementfunktion übernehmen müssen, noch bevor sie die Chance gehabt habe, sich in der gesamten Szene umzuhören und sich in die gesamte Szene mit ihren vielfältigen Herangehensweisen und Communities einzuarbeiten.

"Es ist für alle, die jetzt sozusagen frisch in die Regierungsarbeit eingestiegen sind, eigentlich ein Sprung ins kalte Wasser, wenn man sofort mit einem Krisenmanagement anfangen muss, bevor sich überhaupt noch die normale Alltagsarbeit etabliert hat", sagte Petrik. Bis vor wenigen Jahren sei es noch üblich gewesen, die ersten hundert Tage überhaupt keine Bewertungen abzugeben. "Wir hatten nur ein paar Tage und da war schon die Krisensituation da."

Gefragt, ob es aus dem Burgenland eine Empfehlung für die Nachbesetzung des Postens geben werde, antwortete die Landessprecherin: "Wir haben gar nicht die Ambitionen, dem (Vizekanzler, Anm.) Werner Kogler da irgendwelche Empfehlungen auszurichten. Er ist da sehr gut unterwegs und führt gute Gespräche."