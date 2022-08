Fußball-Bundesliga Lustenau Sieger im Ländle-Derby - Salzburg schlug Klagenfurt

Emotionsreiches Vorarlberg-Derby endete remis Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

I m ersten Vorarlberg-Derby in der Fußball-Bundesliga seit mehr als 22 Jahren hat sich Austria Lustenau zum Sieger gekürt. Der Aufsteiger gewann am Samstag beim SCR Altach mit 2:1 (1:1) durch einen späten Treffer von Bryan Silva Texeira (89.). Meister Salzburg kam daheim gegen Austria Klagenfurt zu einem 2:0-(0:0)-Arbeitssieg. Am Abend fand in Graz noch der Schlager der 5. Runde zwischen Sturm und dem LASK statt.