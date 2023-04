Lustenau wieder Derby-Sieger - Hartberg siegte in Ried .

Austria Lustenau hat in der Fußball-Bundesliga auch das dritte Ländle-Derby der Saison gewonnen. Mit dem 1:0-Heimsieg über Altach behauptete der Aufsteiger am Samstag die Führung in der Qualifikationsgruppe (19 Punkte). Zwei Punkte dahinter rangiert die WSG Tirol, die bereits am Freitag den WAC (13) 4:0 abfertigte. Hartberg (12) siegte 3:1 in Ried und ist damit dem Tabellen-Ende entflohen. Dem Letzten Ried (9) fehlen zwei Punkte auf das rettende Ufer namens Altach.