Lutzmannsburg/Wien Tödlicher Badeunfall in der Sonnentherme: Fünfjährige ertrunken

Die Sonnentherme Lutzmannsburg Foto: NOEN, BVZ

W ie die Landespolizeidirektion am Sonntag berichtete, ist am Samstag ein fünjähriges Mädchen aus Wien in der Sonnentherme in Lutzmannsburg ertrunken.