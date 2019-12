Thunberg voraussichtlich Freitagfrüh zum COP25 .

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg wird spanischen Medienberichten zufolge am Donnerstagabend von Lissabon aus zum UNO-Klimagipfel in Madrid aufbrechen. Sie werde mit dem Zug reisen und vermutlich am frühen Freitagmorgen in der spanischen Hauptstadt eintreffen, berichtete die Zeitung "ABC".